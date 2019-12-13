Страны Европы готовятся к повышению пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста затронет большинство стран Европы. Вслед за Францией решение об изменении возраста выхода на пенсию приняли в Германии, Великобритании, Ирландии, Испании и еще более чем в десяти государствах, которые входят в Организацию европейского экономического сотрудничества. Такие данные приводит Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

Как сообщают эксперты ФоРГО, повышение пенсионного возраста в ЕС призвано решить проблему бюджетного дефицита, связанного с пенсионными обязательствами.

«На выполнение этих обязательств национальным пенсионным фондам не хватает миллиардов евро, и они вынуждены брать эти деньги из государственных бюджетов. Поэтому во многих странах решили повысить пенсионный возраст», — утверждают в ФоРГО.

«Население стареет, а вместе с ним растет бюджетный дефицит. Естественно, государственный бюджет трещит», — прокомментировали ситуацию авторы Telegram-канала «Акитилоп».



Одна из самых острых ситуаций сложилась во Франции. Сейчас там выйти на пенсию можно в 62 года. Однако представители некоторых профессий, считающихся особо вредными, имеют право отправиться на заслуженный отдых значительно раньше. Транспортники, например, выходят на пенсию в 55—57 лет, а электрики и газовики — в 42 года. Теперь правительство Франции предлагает отменить привычные для определенных групп трудящихся квоты и повысить возраст выхода на пенсию до 67 лет к 2025 году. Кроме того, повысится необходимый для пенсии трудовой стаж с 41,5 года до 42,5—43 лет.

Из-за пенсионной реформы по всей Франции началась общенациональная бессрочная забастовка. Манифестации уже прошли более чем в ста городах страны. В них приняли участие свыше 100 тысяч человек.

Акции протеста негативно сказались на работе французского общественного транспорта. Так, 5 декабря были отменены около 90% скоростных поездов, в том числе 50% железнодорожных экспрессов Eurostar и 30% поездов Thalys.

В посольстве РФ в Париже рекомендуют россиянам тщательно планировать все перемещения по городу, особенно в аэропорт и на вокзал, а также избегать мест проведения массовых протестных акций.