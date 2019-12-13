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В аварийном отсеке «Адмирала Кузнецова» обнаружено тело погибшего офицера

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© Лев Федосеев/ТАСС

© Лев Федосеев/ТАСС

После тушения пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» было найдено тело офицера службы живучести крейсера.

«Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля», — заявили в пресс-службе Северного флота.

В сообщении отмечается, что с первых минут возникновения задымления офицер принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих, передает «Интерфакс».

Ранее на борту авианосца было обнаружено тело другого военнослужащего-контрактника, погибшего при ликвидации пожара.

Напомним, пожар начался утром 12 декабря в трюме корабля в районе первого энергоблока в результате проведения сварочных работ. По данным пожарных, загорелись энергокабели и дизельное топливо, что вызвало сильное задымление. Тушение проводили при помощи пенной атаки.

В региональном подразделении медицины катастроф сообщили о 12 пострадавших, большинство из которых отравились дымом. Один из них находится в тяжелом состоянии.

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