Недостающее звено в эволюции китов найдено

Команда палеонтологов из Египта обнаружила останки древнего протокита, который внешне очень напоминает современных крокодилов.

Животное получило название Aegicetus gehennae, и судя по строению задних лап и хвоста, протокит мог не только плавать, но и перемещаться по суше. Специалисты отмечают, что, несмотря на развитость задних лап, в воде животное проводило большую часть своей жизни, в отличие от своих предков.

Напомним, что протокиты жили на нашей планете около 47 миллионов лет назад. Известно, что все современные китообразные берут свое начало от древних сухопутных животных, которые являются родственниками свиней и прочих парнокопытных.

В процессе эволюции они лишись шерсти, а их тело сильно вытянулось и стало пригодным для плавания благодаря выросшим ластам и хвосту. Ученые знают самых первых и последних представителей этой эволюционной цепочки, поэтому очень интересно посмотреть на «промежуточные» варианты.

Дело в том, что сухопутные животные не сразу адаптировались к воде: долгое время они плавали, отталкиваясь задними лапами, а не хвостом. Таким видом и является Aegicetus gehennae.

Aegicetus — один из самых поздних обнаруженных протоцетид, и теперь мы можем восстановить всю цепочку эволюции эоценовых китов, — рассказали специалисты.

По предварительной оценке, животное существовало около 35 миллионов лет назад. Так как скелет животного хорошо сохранился, ученые определили, что длина его тела составляла примерно 3 метра, зато вес доходил до 1 тонны.

Несмотря на объемы Aegicetus gehennae, его лапы были среднего и даже небольшого размера. Позвоночник отличался особой прочностью, отмечают ученые. Скорее всего, кит плавал как современный крокодил, извивая тело и хвост. А на суше уже пользовался лапами.

На главной картинке вы можете видеть базилозавров, которые, по мнению исследователей, очень похожи на новый вид Aegicetus gehennae.