В России появился МРТ-аппарат для людей весом 250 кг

Команда российских специалистов из центра промышленных технологий НИТУ «МИСиС» разработала аппарат МРТ, предназначенный для людей с лишним весом. Теперь медицинские исследования смогут пройти люди весом 250 килограмм.

Ранее МРТ-аппараты могли проводить диагностику людей весом до 150 кг. Габариты аппарата не сильно увеличились, так как инженеры просто изменили массу устройства.

Нам удалось не только уменьшить размеры устройства, но и снизить его стоимость, чтобы государственные медицинские учреждения смогли позволить себе приобрести аппарат. Если все пойдет по плану, то аппаратура появится в больницах в ближайшие 2−3 года, — объясняют разработчики.

Такие аппараты крайне важны для больниц, так как люди с большим лишним весом нуждаются в регулярных обследованиях. Магнитно-резонансная томография является одним из самых эффективных методов диагностики.

С помощью аппарата МРТ можно диагностировать различные заболевания, в том числе онкологию, рассеянный склероз, а также проблемы с суставами.

Несмотря на то, что обследование на аппарате МРТ обычно не входит в медицинскую страховку, получить процедуру можно будет по относительно демократичной цене — от 4 до 12 тысяч рублей.

В ходе исследований ученые протестировали аппарат, чтобы убедиться в его безопасности и функциональности. По заявлению производителей, томограф не только равномерно распределяет магнитное поле, но и может самостоятельно увеличить на 15% площадь передаваемого изображения.

По сравнению с обычным МРТ-аппаратом скорость диагностики увеличится, поэтому процедура будет занимать не так много времени.

Весь аппарат — это отечественная разработка, чем очень гордятся инженеры.