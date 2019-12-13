Польша отказалась от соглашения ЕС по климату

Главы государств и правительств стран Европейского союза пришли к соглашению по климатическим изменениям во время первого дня саммита в Брюсселе. Лишь одна страна ЕС отказалась присоединиться к выработанной стратегии нулевого выброса к 2050 году. Речь идет о Польше, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы все заявили о приверженности цели достижения до 2050 года нейтральности с точки зрения выбросов вредных веществ. Одно государство — это Польша — сегодня еще не смогло взять на себя обязательства в том, что касается имплементации», — цитирует ТАСС слова Меркель.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, принятое решение является очень важным. Правда, для одной страны потребовалось больше времени, чтобы присоединиться к соглашению. ЕС вернется к этому вопросу в июне.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «обеспечил освобождение от климатической нейтральности к 2050 году» для своей страны в ходе «трудных переговоров» на саммите лидеров ЕС.

По его словам, для стран «наиболее страдающих» от поэтапного отказа от ископаемого топлива обещано щедрое финансирование. При этом ЕС признал допустимой ядерную энергетику, но активно «подталкивает» к сокращению выбросов.

Польша является одной из стран Евросоюза, которые до сих пор серьезно зависят от угольной промышленности для производства энергии.

Тем временем Европейский инвестиционный банк на заседании совета директоров 14 ноября принял решение прекратить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом. Это будет сделано в конце 2021 года.