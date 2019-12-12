В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Егорьевский». На месте свалки планируют создать парк для отдыха, сообщает телеканал «360».

Закрытие полигона стало возможным благодаря завершение строительства комплекса по переработке отходов «Восток». Предприятие запустят в работу уже 14 декабря. На нем будет перерабатываться до 500 тысяч тонн мусора в год.

Очень важная часть здоровья — это закрытие вот таких страшных, неприятных объектов, как городские свалки или полигоны. Мы за последние три года закрыли 25 таких свалок. Сегодня закрыли двадцать шестую. В этом году мы закроем еще две свалки. Это „Непейно“ в Дмитровском районе и „Каргашино“ в Мытищах, — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Около 50% всего мусора после переработки на «Востоке» направят на вторичную переработку.



Ранее «Ридус» писал о завершении строительства еще одного современного мусороперерабатывающего предприятия — экотехнопарка «Калуга». В год в него будут свозить около 1,8 миллиона тонн отходов. Часть мусора отправится на сортировку и переработку, а часть, которая уже была отсортирована на других предприятиях, будет захораниваться по современным технологиям, исключающим появление фильтрата и свалочных газов. Подробнее об этом уникальном объекте читайте в нашем материале.