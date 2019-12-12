Кому не нужно принимать витамин D

Международная команда исследователей опубликовала работу, в которой рассказала, кому будет бесполезен прием группы витаминов D.

Напомним, что основная функция витамина D — помочь организму усваивать кальций. Дефицит этого витамина может вызвать замедленное развитие скелета и рахит у детей. Также витамин D, в народе получивший название «витамин солнца», помогает нам быть бодрыми и активными.



Если опираться на рекомендации Российской ассоциации эндокринологов, то оптимальной концентрацией витамина D в крови взрослого человека считается 30—100 нг/мл, недостаточностью — 20—30 нг/мл, дефицитом — менее 20 нг/мл.

Если у вас дефицит этого витамина, то стоит непрерывно применять этот витамин в повышенных дозах, однако это правило не касается людей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Согласно новому исследованию, высокие дозы витамина D не снижают смертность и не могут улучшить другие нефатальные результаты.

Это стало неожиданностью для ученых, так как считается, что витамин D помогает бороться с инфекциями, является мощным противовоспалительным средством и необходим для развития и функционирования многих органов.

Но оказалось, что для лечения серьезных заболеваний он не подходит. Также высокие дозы витамина D никак не снижают смертность среди пациентов, находящихся в критическом состоянии. Витамин можно принимать в качестве профилактики, считают авторы работы.

В рамках исследования ученые определяли, как витамин в течение 90 дней будет влиять на самочувствие тяжелых пациентов. Среди этих случаев были пневмония, сепсис, шок, дыхательная недостаточность и другие критические состояния.

С апреля 2017 года по июль 2018 года в исследовании приняли участие 2624 пациента в 44 больницах. Половина участников получала витамин D, а другая половина — плацебо на протяжении 90 дней лечения, после чего показатели пациентов сравнили.

Оказалось, что различий в показателях смертности не обнаружено.