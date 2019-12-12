В Мексике появился район, полностью напечатанный на 3D-принтере

Представители компании New Story опубликовали информацию, что им удалось напечатать на 3D-принтере детали, из которых в итоге был «собран» целый район в Мексике.

Теперь жители штата Табаско на юго-востоке Мексики вместо типичных сельских домов живут в высокотехнологичных зданиях, сообщается на сайте компании.

Наша главная цель — обеспечить жильем нуждающиеся семьи и сделать это максимально бюджетно и безопасно для города. 3D-печать — это не будущее, а настоящее, и с помощью этой технологии можно помогать людям, — рассказали инженеры.

Всего в Мексике планируется строительство 50 домов, напечатанных на 3D-принтере. В этих зданиях поселятся семьи, которые в настоящее время живут в крайне неблагоприятных условиях или временных убежищах.

Многодетные семьи и инвалиды получают жилье по нулевой процентной ставке. Они должны будут платить за дом всего 20 долларов (1260 рублей) в месяц. Всего платить за дом нужно будет семь лет. Получается, что стоимость напечатанного дома составляет всего 1680 долларов (106 000 рублей).



Для строительства домов применили принтер Icon Vulcan II, который для своей работы использует цемент. На печать одного дома уходит примерно 24 часа, после чего дом нужно только собрать. Единственное, что не может сделать принтер, — это крыша, окна и двери. Их монтируют строители самостоятельно.

Дома полностью готовы к жизни сразу после печати. Отделка внутренних стен не нужна, так как стена изначально пригодна для использования сразу после выхода из-под принтера. Пол остается бетонным, поэтому при желании его можно утеплить ковролином или линолеумом, уточняют строители.

В домах есть электричество и водопроводные соединения. Также New Story учла расположение домов, поэтому все постройки выдержат большое количество осадков, ветер, а также местные сейсмические условия.

Несмотря на быстрый темп работ, производители уже столкнулись с трудностями. В сельской местности часто бывает нестабильное электричество, а из-за высокого процента осадков площадку для строительства часто затапливало.