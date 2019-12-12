найти ×
   
  • USD
    63.57
  • EUR
    70.46
СохранитьСохранено0
×

10677

В Мексике появился район, полностью напечатанный на 3D-принтере

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Joshua Perez for New Story

© Joshua Perez for New Story

Представители компании New Story опубликовали информацию, что им удалось напечатать на 3D-принтере детали, из которых в итоге был «собран» целый район в Мексике.

Теперь жители штата Табаско на юго-востоке Мексики вместо типичных сельских домов живут в высокотехнологичных зданиях, сообщается на сайте компании.

Наша главная цель — обеспечить жильем нуждающиеся семьи и сделать это максимально бюджетно и безопасно для города. 3D-печать — это не будущее, а настоящее, и с помощью этой технологии можно помогать людям, — рассказали инженеры.

Всего в Мексике планируется строительство 50 домов, напечатанных на 3D-принтере. В этих зданиях поселятся семьи, которые в настоящее время живут в крайне неблагоприятных условиях или временных убежищах.

Многодетные семьи и инвалиды получают жилье по нулевой процентной ставке. Они должны будут платить за дом всего 20 долларов (1260 рублей) в месяц. Всего платить за дом нужно будет семь лет. Получается, что стоимость напечатанного дома составляет всего 1680 долларов (106 000 рублей).

Для строительства домов применили принтер Icon Vulcan II, который для своей работы использует цемент. На печать одного дома уходит примерно 24 часа, после чего дом нужно только собрать. Единственное, что не может сделать принтер, — это крыша, окна и двери. Их монтируют строители самостоятельно.

Дома полностью готовы к жизни сразу после печати. Отделка внутренних стен не нужна, так как стена изначально пригодна для использования сразу после выхода из-под принтера. Пол остается бетонным, поэтому при желании его можно утеплить ковролином или линолеумом, уточняют строители.

В домах есть электричество и водопроводные соединения. Также New Story учла расположение домов, поэтому все постройки выдержат большое количество осадков, ветер, а также местные сейсмические условия.

Несмотря на быстрый темп работ, производители уже столкнулись с трудностями. В сельской местности часто бывает нестабильное электричество, а из-за высокого процента осадков площадку для строительства часто затапливало.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00107

Siri спасла жизнь тонущего в машине пользователя

Small 601592536f
© youtube.com

© youtube.com

Мужчина, едва не утонувший в замерзающей реке в штате Айова, смог уцелеть прежде всего благодаря голосовому помощнику Siri.

18 летний Гаэль Сальседо ехал на машине в местный колледж, но внезапно потерял управление на скользкой дороге. Машина съехала с пути и скатилась в реку Виннебаго, еще не успевшую покрыться льдом. Сальседо пришлось открыть окна, чтобы иметь возможность выбраться из тонущего автомобиля, но салон сразу наполнился ледяной водой.

«Я не понимал, куда меня несет и что мне делать. Я мог думать только о том, что скоро умру», — рассказал молодой человек CNN.

Все же Гаэль вовремя сообразил вызвать спасателей. Но Сальседо не мог дотянуться до телефона, поэтому самую ответственную часть спасения поручил голосовому помощнику: «Siri, набери 911». Команда спасателей округа Мейсон прибыла к реке оперативно.

Тем не менее, Гаэль Сальседо не мог выбраться из машины — сильное течение мешало ему открыть двери. Студенту колледжа стало ясно, что придется вылезать через окно. В конце концов при поддержке спасателей юноша вернулся на сушу и был срочно отправлен в госпиталь.

«У меня замерзали руки. Ног я уже не чувствовал, поэтому пришлось поднапрячься. Но парни помогли мне, и я собрал все силы, чтобы выбраться из воды», — добавил Сальседо.

К сожалению, Siri помогает не только спасать человеческие жизни, но и следить за своими пользователями. В августе этого года владельцы смартфонов с голосовым помощником подали коллективный иск на его разработчика — компанию Apple. По мнению истцов, корпорация позволяет подрядчикам прослушивать разговоры с Siri, и они требуют стирать их записи.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
6743639читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
16341031читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи

В Росстате составили список недугов, основываясь на данных Минздрава.

4259482читать позжечитаю позже

Экология
В США потратили 20 миллионов долларов на борьбу с озерной форелью11 декабря

Хищник уничтожает в Йеллоустонском озере местный вид – лосось Кларка.

3021203читать позжечитаю позже