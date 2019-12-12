Ученые создали новый гель для лечения обморожений в полевых условиях

Альпинисты и любители зимних видов спорта знают об опасности обморожения. Подобные повреждения тканей могут возникнуть, когда нос, уши, пальцы рук и ног подвергаются воздействию очень низких температур. В труднодоступных районах иногда невозможно получить своевременную помощь. Исследователи из ACS Biomaterials Science & Engineering разработали удобный гель, который сразу можно наносить на поврежденные участки тела для заживления ран.

Обморожение приводит к замерзанию и кристаллизации жидкости в коже и тканях, что приводит к воспалению, снижению кровотока и гибели клеток. Конечности являются наиболее уязвимыми областями, поскольку находятся на периферии тела и уже имеют уменьшенный кровоток. Если обморожение не лечить сразу, это может привести к гангрене и ампутации пораженных участков.

Обычные методы лечения предусматривают погружение пораженных участков в теплую воду, применение антибиотических кремов или введение противовоспалительных препаратов. Однако многие из них недоступны в полевых условиях или сами могут замерзнуть. Рахул Верма и его коллеги из индийского Института нанотехнологий (INST) постарались разработать устойчивый к холоду спрей-гель, который можно было бы применять для немедленного лечения обморожения в горах или в снежных пустынях, пишет издание издание EurekAlert.

Чтобы получить такой спрей, ученые поместили гепарин — антикоагулянт, который улучшает кровоток, предотвращает образование тромбов и способствует восстановлению кровеносных сосудов — в липосомы — своеобразные капсулы крохотных размеров. Эти носители помогают доставить гепарин глубоко внутрь кожи.

Авторы проекта поместили нагруженные гепарином липосомы в распыляемый гидрогель, который также содержит ибупрофен (болеутоляющее и противовоспалительное средство) и пропиленгликоль, оберегающий спрей от замерзания при очень низких температурах.

Когда разработчики проверили спрей-гель на крысах с обморожением, они обнаружили, что средство полностью залечило травмы в течение 14 дней. При этом необработанные раны зажили только на 40%, поражения, обработанные антибиотическим кремом, — на 80%.