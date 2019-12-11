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Главу рекламного подрядчика метро Москвы осудили на три года условно

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© Facebook

© Facebook

Три года условного срока в колонии получила генеральный директор ООО «Автоселл» Гюля Коган. Мещанский суд Москвы признал женщину виновной в крупном мошенничестве. Ее компания являлась генеральным рекламным подрядчиком столичного метрополитена и в ходе своей деятельности лишила подземку более 850 миллионов рублей.

«Суд постановил назначить Коган наказание в виде трех лет лишения свободы условно, признав ее виновной по части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц)», — цитирует ТАСС заявление суда.

Дело о крупном хищении было возбуждено Следственным комитетом России. По данным следствия, Гюля Коган, Александр Геллер и их подельники в период с апреля по июль 2015 года похитили у ГУП «Московский метрополитен» средства, предназначавшиеся для оплаты рекламных площадей, предоставленных подземкой.

Расследование в отношении Коган завершено. Уголовное дело в отношении Геллера выделено в отдельное производство. Он сбежал из России и объявлен в международный розыск. По данным ТАСС, компании Геллера — «Автоселл» и «Трейд компании» — размещали рекламу в метро, но не платили за нее.

Накануне на два месяца был арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николая Александров, которого обвиняют в хищении средств питерского метрополитена.

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Комментарии (1)

  • Small default
    Zzz Zzzвчера, 23:22

    Три года условно за 850 лямов? Какая жестокость за такую мелочь, просто диву даёшься

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