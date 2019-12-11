Москвичам посоветовали подбирать пьяных птиц

Обездвиженные птицы после зимней оттепели на улицах Москвы — не следствие какой-то опасной болезни. Скорее всего, они просто пьяны. Пернатые часто наедаются «про запас» ягодами рябины, не учитывая, что те перебродили и содержат алкоголь. Этим пичугам лучше помочь: отогреть и дать отоспаться, считает руководитель «Орнитария» в Сокольниках Вадим Мишин.

«Это ежегодное явление. Оно связано с тем, что ягоды, которые не опали, подмораживаются, если отрицательная температура, а потом наступает положительная, и тогда наступает эффект брожения», — цитирует РИА Новости слова Мишина.

Эксперт отметил, что поведение птиц в состоянии алкогольного опьянения мало отличается от поведения пьяного человека.

«Они, бывает, наклевываются до состояния, когда они теряют возможность ориентации, падают, засыпают. То есть все то, что свойственно человеку в состоянии опьянения, свойственно и птицам», — сказал он.

Пьяная птица — легкая добыча для хищника. В такой ситуации ей нужно помочь. Лучше всего подобрать ее, положить в коробку и отнести в тепло — домой или на балкон. Однако не стоит тесно контактировать с пациентом «вытрезвителя» — у него могут быть вирусные инфекции. Когда птичка выспится, ее можно отпустить на волю

«А если оставить ее в дикой природе, то ее могут съесть», — пояснил Мишин.

Чаще всего «напиваются» главные любители ягод — свиристели, зимующие дрозды или скворцы, снегири. Для воробьев и синиц это не так характерно, поскольку их рацион питания намного разнообразнее.

Недавно ученые узнали, что глобальное потепление сделало птиц меньше и удлинило их крылья.