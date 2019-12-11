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Комиссия РФС одобрила решения судьи Мешкова в матче «Зенит» - «Спартак»

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© Twitter ФК "Спартак"

© Twitter ФК "Спартак"

Судья Виталий Мешков не допустил ошибок в ключевых эпизодах матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге 1 декабря. К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС). Разобрать спорные моменты попросил московский клуб.

По мнению комиссии, нападающий «Зенита» Артем Дзюба не нарушал правила в единоборстве с защитником «Спартака» Ильей Кутеповым на 21-й минуте игры, когда был забит единственный гол матча. Арбитры просматривали момент при помощи системы видеоассистента рефери (VAR), и приняли верное решение засчитать забитый мяч, сообщила пресс-служба РФС.

Верное решение принял Мешков и после падения защитника «Спартака» Айртона в штрафной «Зенита» во время единоборства на 47-й минуте. Повода для пенальти не было. Также правильно не был назначен одиннадцатиметровый и после попадания мяча в руку защитника питерцев Ярослава Ракицкого на 75-й минуте матча.

При этом Мешков принял несколько непоследовательных решений и не наказал желтыми карточками нескольких футболистов. Из-за этого его оценка за обслуживание матча была снижена. Это учтут при формировании листа назначений в весенней части российского первенства.

Накануне «Зенит» с позором вылетел из Лиги чемпионов UEFA в последнем матче группового этапа, имея все шансы попасть в плей-офф. Артем Дзюба подвел итог выступления одной фразой.

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