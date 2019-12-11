Около 20 потенциальных террористов арестовали в Дании

Датская полиция арестовала 20 человек во время рейдов по предотвращению предполагаемой атаки исламистов. Операция проводилась в различных районах страны. По данным спецслужб, потенциальные боевики пытались получить взрывчатку и огнестрельное оружие.

«По нашей оценке, эти люди руководствуются воинствующим исламом», — заявил в ходе пресс-конференции оперативный начальник разведывательной службы Дании Флемминг Дрейер.

Точного числа арестованных представители силовых структур не назвали. 12 декабря следователи проведут предварительные допросы арестованных, пишет Reuters.

«Важно понять, что мы задержали всех, кого искали. Сейчас ситуация находится под контролем», — заявил шеф полиции Йорген Берген Сков.

Дания не сталкивалась с нападениями боевиков с 2015 года, когда были убиты два человека и шесть полицейских получили ранения. В той атаке вооруженный преступник застрелил человека возле культурного центра, где проводились дебаты о свободе слова, а затем убил еще одного возле еврейской синагоги в центре Копенгагена. Стрелка ликвидировали в перестрелке с полицией.

В этом году правительство Дании ввело временный контроль на границе со Швецией после взрыва налогового агентства в Копенгагене, что привело к аресту трех граждан соседней страны.

В конце октября стало известно о массовом бегстве террористов из тюрем в Сирии.