Названы страны с самой высокой протестной активностью

2019 год ознаменовался многочисленными протестными митингами в разных странах. Миллионные акции прошли в Венесуэле, во Франции, в Гонконге, Чили, Ливане, Испании, Аргентине, Великобритании, Боливии, Эквадоре, Ираке, Иране, Чехии, Алжире и Судане. Зачастую протестующие в этих странах вели себя агрессивно: громили магазины, нападали на полицейских и жгли автомобили. Кое-где действия активистов привели к падению государственных режимов.

Эксперты ЭИСИ составили индекс протестов, которые проходили по всему миру. Место той или иной страны в этом индексе зависело от продолжительности акций, уровня требований, территориального охвата, уровня агрессии и насилия, а также от характера ответных действий властей и последствий для национальной экономики.

Первое место в индексе досталось Ливану, где люди вышли на улицы из-за налога на WhatsApp. Общая численность участников митингов составила около 2,5 миллионов человек. Пострадали примерно 400 протестующих и 200 сотрудников органов правопорядка. Двое активистов погибли. Несколько сотен человек задержаны, им грозит тюремное заключение. Экономический ущерб от протестов оценивается в десятки миллионов долларов. А премьер-министру Сааду Харири пришлось сложить с себя полномочия.

На втором месте — Венесуэла, которая находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Общее количество участников протестных акций — до двух миллионов человек. В Каракасе и других крупных городах имеются большие разрушения. Международное сообщество ввело против правительства санкции. Кроме того, в стране фактически сформировались два центра власти — действующий президент Николас Мадуро и его оппонент, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо.



Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе. © Miguel Gutiérrez/EPA\TASS

Третье место — Ирак. Причиной протестов в этой стране стал рост безработицы и коррупции, а еще — энергетический кризис. В ходе митингов пострадали не менее 17 тысяч человек, 460 активистов погибли. В Багдаде введен комендантский час и полностью отключен доступ в интернет, полиция жестоко разгоняет акции, применяя огнестрельное оружие, шоковые гранаты и слезоточивый газ. Арестованы тысячи демонстрантов.

Четвертую строчку индекса ЭИСИ занимает Чили. Люди выходят на митинги из-за подорожания проезда в метро. Протестующие требуют отставки правительства и принятия новой Конституции. В ходе протестных акций 23 человека погибли. Пострадали около 400 граждан, в том числе и 62 полицейских.

На пятом месте — Судан, жители которого вышли на митинги из-за роста цен на хлеб. Протестующие требуют отставки президента. Общая численность участников акций: от 100 до 500 тысяч человек.

Россия в этом индексе оказалась на самом последнем месте. Общая численность митингов, которые проходили летом в Москве, — всего около 30000 человек. Пострадали 72 активиста и три полицейских. Задержано было 2693 человека (97% от общего количества задержанных демонстрантов были отпущены в течение 3 часов).

Согласованный митинг в Москве на проспекте Академика Сахарова.

«Официальная региональная статистика показывает, что у нас на 13% протестных акций меньше, чем в прошлом году», — отметила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.



По мнению политолога Федора Лукьянова, Россия по сравнению с другими странами представляется как остров стабильности.

Но глобальный протестный тренд не обходит нас мимо, поскольку Россия включена в мировые процессы. Поэтому волны на наш остров, конечно, накатывают. Сможет ли наша страна оставаться стабильной через два-три года? Ответ на этот вопрос пока неизвестен. Впереди нас ждет нервный период в связи с переконфигурацией. Я думаю, в ближайшие пару лет станет ясно, насколько наша система адаптивна к усугубляющемуся глобальному шторму, — подчеркнул Лукьянов.

«Вопрос, насколько России удастся держать под контролем влияние мировой протестной волны, зависит от ряда факторов» — уверен политтехнолог Евгений Минченко.

«Фактор первый — внешняя и внутренняя устойчивость государства. Россия сейчас находит свое новое место в мире. То есть она его уже нашла, но другие игроки международной арены должны с этим как-то согласиться. Происходит притирка. Второй фактор — качество противодействия антиистеблишментной волне. Сейчас антиистеблишментную повестку перехватывает президент Владимир Путин. Причем вполне успешно. Однако одного этого, на мой взгляд, недостаточно. Нужны еще какие-то большие идеи. Сегодня в мире наблюдается дефицит больших идей», — заключил Минчекно.