В США потратили 20 миллионов долларов на борьбу с озерной форелью

Йеллоустонский национальный парк является лидером по уничтожению озерной форели. В местном озере с мая по октябрь 2019 года выловлено 282 960 представителей вида, который подавляет реликтового обитателя — лосось Кларка. На борьбу с хищником потрачено уже 20 миллионов долларов.

По данным американской Службы национальных парков, война уже дает заметный результат. Число выловленных форелей в прошлые годы было намного больше. В 2018 году из озера Йеллоустон подрядчики и сотрудники парка вытащили 297 110 рыбин, в 2017 — 396 950. Можно говорить о наметившемся переломе.

«Парк никогда не будет полностью уничтожать озерную форель. Но инвестиции обязательно окупятся. Их итогом станет экологическая реставрация популяции лосося Кларка, а также хорошая рыбалка и возможность увидеть речную выдру, хищную птицу скопу или медведя, ловящих лосось», — заявил изданию The Torrington Telegram руководитель программы по сохранению рыбных ресурсов в Йеллоустоне Тодд Коэль.

Исследования показывают, что улов озерной форели в жаберных сетях существенно сократился с тех пор, как в 2011 году были дан старт этому проекту. По оценкам Мичиганского государственного университета, в озере стало на 73% меньше представителей агрессивного вида в возрасте 6−8 лет и старше.

За восемь лет на проект было потрачено 20 миллионов долларов. Средства помогает собирать партнер парка — организация Yellowstone Forever. По мнению экологов, несмотря на значительный прогресс, необходимо приложить еще больше усилий, чтобы предотвратить новый рост популяции озерной форели.

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