Тела издателя «Тинькофф-журнала» и его жены нашли в Москве

Издатель «Тинькофф-журнала» Санджив Рай и его гражданская жена найдены мертвыми в квартире на севере Москвы. Их тела обнаружил ребенок. Он же сообщил по телефону бабушке, что не может разбудить родителей.

Мать гражданской жены издателя немедленно вызвала скорую помощь и полицию. Помочь супругам уже ничем было нельзя.

«Прибывшие медики констатировали смерть. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако назначены гистологические экспертизы и патологоанатомическое вскрытие. Причину смерти можно будет установить после проведения этих процедур», — цитирует «Интерфакс» слова информированного источника.

О смерти своего издателя сообщил в социальных сетях «Тинькофф-журнал».

Выпуск издания будет временно приостановлен.

