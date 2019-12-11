найти ×
   
  • USD
    63.58
  • EUR
    70.39
СохранитьСохранено0
×

002236

Тела издателя «Тинькофф-журнала» и его жены нашли в Москве

Small 85fd31f863

Издатель «Тинькофф-журнала» Санджив Рай и его гражданская жена найдены мертвыми в квартире на севере Москвы. Их тела обнаружил ребенок. Он же сообщил по телефону бабушке, что не может разбудить родителей.

Мать гражданской жены издателя немедленно вызвала скорую помощь и полицию. Помочь супругам уже ничем было нельзя.

«Прибывшие медики констатировали смерть. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако назначены гистологические экспертизы и патологоанатомическое вскрытие. Причину смерти можно будет установить после проведения этих процедур», — цитирует «Интерфакс» слова информированного источника.

О смерти своего издателя сообщил в социальных сетях «Тинькофф-журнал».

Выпуск издания будет временно приостановлен.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
4014222читать позжечитаю позже
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
4259482читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

5743639читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

16341031читать позжечитаю позже