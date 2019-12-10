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Скандально известный сайт «Миротворец» возобновил работу

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Плановой заменой оборудования объяснила администрация скандально известного украинского сайта «Миротворец» временное ограничение доступа к своим данным. Ресурс, по их словам, работает стабильно.

Ранее в этот же день представители сайта объявили, что «по требованию некоторых объективных обстоятельств» останавливаются сервера «Миротворца» и все его зеркала. Доступ к данным пообещали «временно обеспечить для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе».

«Миротворец» собирает и публикует информацию о журналистах, ополченцах и многих других гражданах ДНР и ЛНР. Весной 2016 года ресурс включил в свою базу данные иностранных репортеров, получивших аккредитацию республик Донбасса. Также в списках — некоторые деятели культуры России.

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