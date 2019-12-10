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Аварийный Як-42 успешно сел в Уфе

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© Википедия

© Википедия

Самолет компании «КрасАвиа», выполнявший рейс Рейс KI-9551 Уфа — Нижневартовск, благополучно возвратился в аэропорт вылета из-за отказа третьего двигателя. Посадка прошла в штатном режиме.

В аэропорту отметили, что самолет самостоятельно движется и рулит на полосе. Посадка произошла в 00:20 по местному времени (22:20 мск).

На борту Як-42 находились восемь членов экипажа и 73 пассажира, в числе которых — трое детей.

Перед посадкой лайнер долго кружил над Уфой, вырабатывая топливо, чтобы снизить риск пожара при посадке.

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