Для увольнения чиновников за хамство СПЧ готовит поправки в законы

СПЧ предложил внести в ряд законов поправки, касающиеся ответственности для чиновников за оскорбления граждан, сообщил ТАСС член СПЧ Кирилл Кабанов.

Ранее на заседании СПЧ президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство.

Поправки предлагается внести в закон о государственной службе, о муниципальной службе и о полиции.

«В этих законах уже содержатся основания для увольнения, их предполагается расширить — основанием для увольнения может стать оскорбление гражданина в устной форме, в СМИ», — цитирует Кабанова агентство.

Он также напомнил о том, что сейчас законодательство предусматривает наказание только за оскорбление должностного лица, а это нарушает баланс и является раздражителем, поскольку чиновники нередко позволяют себе общаться с людьми по-хамски.

По словам правозащитника, глава государства уже дал поручение проработать этот вопрос.

Как сообщал «Ридус», российский лидер поддержал идею Кабанова об увольнении государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство. Единственное, подчеркнул Путин, необходимо «продумать детали», чтобы «это отрегулировать в нормативной базе».