Путин пообещал ускорить введение понятия «уголовный проступок»

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о смягчении уголовного законодательства и введении нового юридического понятия в отношении проступков, которые не представляют большой опасности для общества. С такой просьбой обратились к главе государства участники встречи с региональными уполномоченными по правам человека.

Законопроект о введении понятия «уголовный проступок» в течение года рассматривается в Государственной Думе России. Новый термин позволит сделать так, чтобы негативный «шлейф» судимости за незначительные нарушения «не тянулся за человеком всю жизнь».

«Это вопрос, действительно, не новый, мы неоднократно его обсуждали. Честно говоря, упустил из вида, в каком состоянии находится этот вопрос, где там документы. Мы посмотрим и постараемся придать соответствующую динамику», — цитирует слова Путина РИА Новости.

Глава государства напомнил, что уже беседовал по этому вопросу с председателем Верховного суда.

«За человеком тянется почти на всю жизнь судимость, я это понимаю, и надо отнестись к этому должным образом. С каждым бывает, все что угодно может случиться. Если это проступок, который не представляет большой общественной опасности, то можно поступить таким образом, чтобы этот шлейф не тянулся за человеком всю жизнь», — сказал Владимир Путин. Он добавил, что после снятия судимости «как правило, пишут: „Судимость снята“, но значит, что она была».

В конце ноября Совет Федерации опубликовал проект закона о профилактике домашнего насилия.