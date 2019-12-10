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Стрельба у ночного клуба в Краснодаре попала на видео

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© vk.com

© vk.com

У ночного клуба в Краснодаре 28-летний мужчина открыл стрельбу по 29-летнему охраннику, который отказался пускать его в заведение.

Инцидент, произошедший на улице 40 лет Победы в ночь на 9 декабря, был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что нападавший выстрелил в своего оппонента не менее пяти раз. Затем стрелявший скрылся с места происшествия.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, очевидцы сразу же вызвали скорую, благодаря чему пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь.

Мужчину госпитализировали, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Подозреваемый был задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Как сообщает Telegram-канал «112», стрельбу открыл приезжий из Чечни Уматгири Габатаев. У охранника Сергея Бугая диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга и множественные огнестрельные раны лица и тела.

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