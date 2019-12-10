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Рептилии тоже могут видеть иллюзии

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Команда ученых из Падуанского университета в своей новой работе решила проверить, могут ли животные испытывать иллюзии так же, как и люди. Оказалось, что некоторые животные, например приматы, собаки, голуби и даже рептилии, могут обманываться зрительными иллюзиями.

Это очень интересное открытие, так как глаз человека и рептилии различается по своему строению, — рассказали авторы работы.

В рамках недавнего исследования ученые использовали иллюзию Дельбёфа. Это оптическая иллюзия восприятия относительных размеров. Например, на изображении ниже можно увидеть, что черные круги создают иллюзию и нам кажется, что правый круг больше левого, хотя они одинаковые.

Похожую иллюзию создали и для животных. Для эксперимента с обезьянами ученые выбрали тарелки, на которых были различные лакомства. С помощью дополнительных кругов ученые создали иллюзию, чтобы со стороны казалось, что одна тарелка больше другой.

Затем ученые наблюдали, к какой тарелке обезьяны подойдут в первую очередь. Оказалось, что все животные выбирали блюдо, которое благодаря иллюзии казалось больше.

Такой же эксперимент провели и над рептилиями. В опыте приняли участие двенадцать бородатых агам Pogona vitticeps и восемь сухопутных угольных черепах Chelonoidis carbonaria. В качестве лакомства им предлагали любимые блюда: желеобразную пасту из манго для черепах, пасту из капусты и огурцов — для ящериц.

Сначала угощения поместили на обычные одинаковые тарелки, не вызывающие иллюзии. Как и предполагалось, рептилии сразу же поспешили к тарелке с лакомствами, а пустую тарелку оставили в стороне.

Но когда тарелки с угощениями разместили так, чтобы создалась иллюзия, ящерицы направились к той, которая кажется больше. Черепахи не проявили последовательности в выборе ни в первом, ни во втором эксперименте, сообщили авторы работы.

Оказывается, даже некоторые животные могут испытывать иллюзии, — заключили ученые.
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