Раны в кишечнике будут лечить гидрогелем

Команда ученых из Гарвардского университета представила свою новую разработку — гидрогель, способный заживлять раны внутри нашего организма. Например, он будет очень полезен при воспалениях кишечника, так как помимо заживляющего свойства он также выполняет роль пробиотика.

Наш гель поможет людям, страдающим болезнью Крона или язвенным колитом, — рассказали ученые.

Чтобы создать гель, получивший название PATCH, специалисты выбрали штамм генно-модифицированных бактерий кишечной палочки E. coli. Они, как показали предыдущие эксперименты на животных, обладают полезным склеивающим свойством, и это может помочь при внутренних микротравмах.

Сегодня пациентам с болезнями кишечника приходится проходить очень серьезное и дорогостоящее лечение, которое может длиться годами. К тому же существующие сейчас препараты только купируют симптомы и очень часто вызывают побочные эффекты.

Например, вы можете снять неприятное жжение, вызванное воспалением, но препарат уничтожит все полезные бактерии кишечника, что приведет к новым проблемам со здоровьем.

Гидрогель PATCH оказывает более мягкое свойство, эффект от которого сохраняется дольше. Гель также реанимирует оболочку кишечника, при этом сам гель имеет особую консистенцию, способную не разрушаться в среде желудка, а начинать свою работу в пораженных стенках кишечника.

На изображении показан участок толстого кишечника грызунов в здоровом состоянии (слева), при язвенном колите (в центре) и после лечения (справа) с помощью PATCH.