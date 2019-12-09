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Европа создала себе проблему беженцев поддержкой террористов в Сирии

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Проблема беженцев, с которой в последние годы столкнулась Европа, вызвана поддержкой террористов в Сирии со стороны ряда европейских режимов. Приложили к этому руку и Соединенные Штаты с Турцией, заявил в телевизионном интервью сирийский президент Башар Асад.

«Мы должны начать с простого вопроса: кто создал эту проблему? Почему в Европе появились беженцы? Вопрос простой: из-за терроризма, который поддерживает Европа, и, конечно, США и Турция. Однако именно Европа была главным игроком в создании хаоса в Сирии», — заявил Асад в беседе с корреспондентом итальянского телеканала RaiNews24.

Сирийский лидер напомнил, что именно европейские правительства с первых дней конфликта в стране оказали «публичную поддержку» террористам, снабжали их оружием и снаряжением.

«ЕС поддержал террористов в Сирии с первого же дня, с самого начала. Они винили сирийское правительство, и некоторые режимы, например, французский режим отправляли вооружения. Они создали этот хаос», — цитирует слова Асада РИА Новости.

Эти действия европейских политиков заставили миллионы людей покинуть Сирию, сделав их жизнь невыносимой.

Примечательно, что итальянские СМИ не показали интервью с Асадом. Трансляция много раз откладывалась и в итоге состоялась на сирийском телевидении. Пресс-служба Асада подчеркнула, что Запад до сих пор пытается скрыть правду о ситуации в Сирии. При этом в Италии связали инцидент с «внутренними разборками» в RaiNews24.

Тем временем количество мигрантов достигло 3,5% всего населения планеты, и растет быстрее, чем общее число жителей Земли.

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Комментарии (2)

  • Small 18ac72a44f
    Александр Мореевсегодня, 23:34

    Скоро они начнут очень сильно жалеть о том, что финансировали террористов, как же им удобно называть повстанцами тех, кого они поддерживают, политика двойных стандартов присуща ЕС и ее лидерам

  • Small default
    elena sokolovaсегодня, 23:41

    так им и надо ! привыкли гадости странам делать все им вернется!

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