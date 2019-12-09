Европа создала себе проблему беженцев поддержкой террористов в Сирии

Проблема беженцев, с которой в последние годы столкнулась Европа, вызвана поддержкой террористов в Сирии со стороны ряда европейских режимов. Приложили к этому руку и Соединенные Штаты с Турцией, заявил в телевизионном интервью сирийский президент Башар Асад.

«Мы должны начать с простого вопроса: кто создал эту проблему? Почему в Европе появились беженцы? Вопрос простой: из-за терроризма, который поддерживает Европа, и, конечно, США и Турция. Однако именно Европа была главным игроком в создании хаоса в Сирии», — заявил Асад в беседе с корреспондентом итальянского телеканала RaiNews24.

Сирийский лидер напомнил, что именно европейские правительства с первых дней конфликта в стране оказали «публичную поддержку» террористам, снабжали их оружием и снаряжением.

«ЕС поддержал террористов в Сирии с первого же дня, с самого начала. Они винили сирийское правительство, и некоторые режимы, например, французский режим отправляли вооружения. Они создали этот хаос», — цитирует слова Асада РИА Новости.

Эти действия европейских политиков заставили миллионы людей покинуть Сирию, сделав их жизнь невыносимой.

Примечательно, что итальянские СМИ не показали интервью с Асадом. Трансляция много раз откладывалась и в итоге состоялась на сирийском телевидении. Пресс-служба Асада подчеркнула, что Запад до сих пор пытается скрыть правду о ситуации в Сирии. При этом в Италии связали инцидент с «внутренними разборками» в RaiNews24.

Тем временем количество мигрантов достигло 3,5% всего населения планеты, и растет быстрее, чем общее число жителей Земли.