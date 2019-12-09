General Motors вышла из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»

Американская компания General Motors (GM) подтвердила приобретение «АвтоВАЗом» 50% акций совместного предприятия (СП) GM-AVTOVAZ.

«Мы выражаем благодарность нашим партнерам за прочные отношения и сотрудничество на протяжении многих лет», — приводит сообщение газета «Известия».



Как отмечает издание, после покупки «АвтоВАЗом» 50% акций тольяттинское совместное предприятие станет на 100% аффилированной компанией группы «АвтоВАЗ».

При этом принадлежавший СП завод временно продолжит выпуск и продажу Niva под маркой Chevrolet. Однако со временем этот автомобиль получит логотип Lada.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп публично раскритиковал решение руководства крупнейшей американской автомобильной корпорации General Motors закрыть сразу пять своих заводов на территории США.



По итогам 2017 года General Motors заняла пятое место в рейтинге наиболее успешных автопроизводителей в мире.

