найти ×
   
  • USD +0.01
    63.72
  • EUR -0.25
    70.50
СохранитьСохранено0
×

-113780

General Motors вышла из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»

Small f1a6d446e0
© Flickr

© Flickr

Американская компания General Motors (GM) подтвердила приобретение «АвтоВАЗом» 50% акций совместного предприятия (СП) GM-AVTOVAZ.

«Мы выражаем благодарность нашим партнерам за прочные отношения и сотрудничество на протяжении многих лет», — приводит сообщение газета «Известия».

Как отмечает издание, после покупки «АвтоВАЗом» 50% акций тольяттинское совместное предприятие станет на 100% аффилированной компанией группы «АвтоВАЗ».

При этом принадлежавший СП завод временно продолжит выпуск и продажу Niva под маркой Chevrolet. Однако со временем этот автомобиль получит логотип Lada.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп публично раскритиковал решение руководства крупнейшей американской автомобильной корпорации General Motors закрыть сразу пять своих заводов на территории США.

По итогам 2017 года General Motors заняла пятое место в рейтинге наиболее успешных автопроизводителей в мире.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small dc90758ce9
    Роман Борисовсегодня, 23:27

    Наверное им предложили более дешевые трудовые ресурсы, вот они с удовольствием и продали свою долю, но все равно, пусть все наше, будет нашим и не надо здесь ни каких американских инвестиций!

Животные
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь
5115462читать позжечитаю позже
Здоровье
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети
4025173читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

16241031читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

4743639читать позжечитаю позже