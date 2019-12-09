Внуково откажется от электронных посадочных с 10 декабря

Пассажирам, вылетающим из московского аэропорта Внуково, с 10 декабря придется распечатывать посадочные талоны после регистрации на рейс или получать их на стойках в зале воздушной гавани. Такое предупреждение появилось на сайте авиакомпании «Победа».

«Московский аэропорт Внуково с 10 декабря 2019 года не принимает посадочные талоны в электронном виде», — сказано в сообщении.

Электронные посадочные талоны на внутренних рейсах во Внуково начали принимать с 1 июня 2019 года. Причину отказа от них в пресс-службе Внуково пока не прокомментировали.

Для «Победы» Внуково является базовым аэропортом. Отсюда авиакомпания совершает рейсы в 33 российских и 23 зарубежных города.

В конце ноября авиакомпания «Победа» пожаловалась на плохое качество обслуживания самолетов в аэропортах России. Претензии касались и Внуково.