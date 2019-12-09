Стали известны претенденты на звание «Человек года – 2019» по версии Time
- 09 декабря 2019, 22:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человек года — 2019».
Обладателем этого титула могут стать спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг и американский президент Дональд Трамп.
Как пишет The Hill, в шорт-лист также попали американская футболистка Меган Рапино, председатель КНР Си Цзиньпин и шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Кроме того, в числе претендентов оказался анонимный офицер ЦРУ, сообщивший о содержании июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Журнал назовет имя победителя в декабрьском номере.
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