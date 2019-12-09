Электрички сбили насмерть двух мужчин в Москве

Два человека погибли под колесами электричек у станции Вешняки на востоке столицы. Жертвами стали двое мужчин — пожилой и молодой. Оба переходили пути в неположенном месте.

«В районе станции Вешняки Казанского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва — 47-й километр смертельно травмирован мужчина. На вид — 50−55 лет. В том же месте примерно в то же время другим электропоездом сообщением 47-й километр — Москва смертельно травмирован молодой человек. На вид 20- 25 лет», — сообщили в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.

Мужчины пытались перебежать железнодорожное полотно перед приближающимися электричками, но не успели. Личность погибших устанавливается.