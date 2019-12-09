Решение WADA не помешает проведению в России чемпионатов мира по хоккею

Перенос мужского, женского и молодежного чемпионатов мира по хоккею из России невозможен, сообщил РИА Новости глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.



Несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), IIHF будет придерживаться своего решения, принятого ранее, сказал он.



«Это касается и молодежного первенства мира, и женского», — уточнил собеседник агентства.

Как известно, чемпионат мира по хоккею среди мужчин должен пройти в 2023 году в Санкт-Петербурге. В том же году Новосибирск примет молодежный чемпионат мира, а женский чемпионат мира 2021 года пройдет в Уфе.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WАDA) отстранил российских спортсменов от участия во всех крупных международных соревнованиях на четыре года, в том числе и от участия в Олимпийских играх. Кроме того, РУСАДА было лишено статуса соответствия. Решение было принято единогласно.

WADA также объявило о своем намерении получить от России почти пять миллионов долларов за проведение расследования.



Спортивный журналист Кирилл Кикнадзе рассказал «Ридусу» о том, какие последствия для отечественного спорта будет иметь решение WADA о запрете российским атлетам участвовать в Олимпийских играх и других международных соревнованиях, и смогут ли наши сборные соревноваться в чемпионатах по хоккею и футболу.