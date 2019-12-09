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Вынесен приговор обвиненному во взятке «борцу с коррупцией» на Алтае

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 25 миллионов 800 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что за период с 2016 по 2018 год Надвоцкий через посредника частями получил взятку от директора коммерческих организаций на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч рублей.

Взятка предназначалась за общее покровительство и лояльное отношение к компаниям, торгующим моторным топливом. В результате они были освобождены от разного рода проверок и оперативно-розыскных мероприятий даже при наличии сведений о допускаемых нарушениях.

В ноябре 2018 года Надвоцкий и его знакомый были задержаны. В ходе предварительного следствия экс-начальник УЭБ полностью признал свою вину в содеянном, в связи с чем дело в отношении него было выделено в отдельное производство. На имущество и денежные средства Надвоцкого на общую сумму 17 482 000 рублей и 2 000 долларов США был наложен арест, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

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