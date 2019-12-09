Объявлены номинации на «Золотой глобус»

Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов объявила номинантов на премию «Золотой глобус», 77-я церемония вручения которой пройдет в Лос-Анджелесе 5 января.

В категорию «Лучшая драма» попали фильмы «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филипса, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Два Папы» Фернанду Мейреллиша.

Приз за лучшую комедию или мюзикл будут оспаривать ленты «Меня зовут Долемайт», «Кролик Джоджо», «Достать ножи», «Однажды в Голливуде» и «Рокетмен».

На «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке номинированы две французские картины — «Портрет девушки в огне» Cелин Сьяммы и «Отверженные» режиссера Ладж Ли, а также «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Боль и слава» Педро Альмодовара и «Прощание» Лулу Ванг.

Претендентами на награду за лучшую режиссуру стали Мартин Скорсезе, Тодд Филипс, Пон Чжун Хо, Сэм Мендес и Квентин Тарантино.

На актерские премии претендуют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт («Однажды в Голливуде»), Роберт Де Ниро и Джо Пеши («Ирландец»), Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс («Два Папы»), Шарлиз Терон и Марго Робби («Скандал»), а также Кристиан Бейл («Ford против Ferrari»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачная история»), Дэниел Крэйг («Достать ножи»), Тэрон Эгертон («Рокетмен»), Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Рене Зеллвегер («Джуди») и Дженнифер Лопес («Стриптизерши»).

В категории «Лучший полнометражный мультфильм» оказались анимационные ленты «Холодное сердце 2», «Король Лев», «История игрушек 4», «Потерянное звено» и «Как приручить дракона 3».