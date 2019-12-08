Два пожилых полярника прошли на лыжах от Аляски до Шпицбергена

Южноафриканец Майк Хорн и норвежец Борг Осланд благополучно завершили лыжный переход по Северному Ледовитому океану от Аляски до побережья Шпицбергена. За два месяца они преодолели по коварному дрейфующему льду около 1800 километров. На самом финише путешественники, страдавшие из-за отсутствия пищи, получили помощь от двух норвежских полярников — Бенгта Ротмо и Александра Гамме.

Хорн и Осланд отправились в путь 23 сентября из Нома на Аляске. Они рассчитывали в середине ноября оказаться в Лонгйире на Шпицбергене. Основной целью экспедиции был сбор данных о таянии арктического льда, которое ученые связывают с глобальным потеплением. Отважные покорители заполярья провели два с лишним месяца в полном одиночестве и в темноте — в Арктике зимой солнце не встает из-за горизонта.

По словам Хорна, путешественникам пришлось столкнулась со многими препятствиями. Одним из них стали постоянные колебания температуры — от -40 ° С до + 2 ° С, что является явным признаком изменения климата. Иногда во время ночлега дрейфующий лед относил лагерь в обратном направлении, увеличивая расстояние, остававшееся до цели.

Существенно снижала скорость и небольшая толщина арктических льдин — приходилось двигаться осторожно. И все же однажды Хорн упал в ледяную воду. Это закончилось обморожением рук и носа. Путешественники изрядно похудели и чувствовали себя слабыми и уставшими к концу маршрута.



Из-за непредвиденных задержек стало ясно, что продукты в рюкзаках закончатся раньше, чем удастся добраться до берега. Организатор экспедиции Ларс Эббесен предложил Осланду и Хорну эвакуироваться на вертолете, однако путешественники отказались. В итоге решили, что Ротмо и Гамме выйдут навстречу с запасом пищи. В этот момент усилился ветер и начался небольшой шторм.

Несмотря на все трудности, две пары смогли встретиться в темноте полярной ночи. Сейчас всех четверных подобрал норвежский полярный исследовательский корабль «Ланс». Затем путешественники пересядут на судно «Пангея», которое доставит их на Шпицберген.



Майку Хорну сейчас 53 года, Боргу Осланду — 57 лет. Это — не первая дл них совместная экспедиция в высокие широты. В 2006 году путешественники вдвоем без собак и моторизованного транспорта достигли зимой Северного полюса.

