Болельщики «Спартака» сделали новый выпад в сторону Дзюбы и Запашного

Фанаты «Спартака», пришедшие на матч с «Ростовом» на московский стадион «Открытие Арена», вывесили на трибуне баннеры, посвященные нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе, а также дрессировщику и директору Большого московского цирка Эдгарду Запашному.

На одном плакате было написано «Контракт Дзюбы = 15 суток», а на другом — «Запашный — корм для энергичных кошек!».

Кроме того, на 30-й минуте игры болельщики стали покидать трибуны стадиона, как и обещали.

Эти акции вызваны массовыми задержаниями фанатов красно-белых в Санкт-Петербурге.

На российских стадионах проходит самая масштабная протестная акция в истории отечественного футбола: фанаты покидают стадионы прямо во время матчей в знак солидарности с задержанными накануне болельщиками столичного «Спартака».

Клич к участию в общефанатской акции протеста бросила «Фратрия» — объединение болельщиков «Спартака». На призыв откликнулись фанаты десятка российских команд, а также иностранные объединения болельщиков.

Накануне «Ридус» подробно рассказывал о событиях, предшествовавших протестной акции футбольных фанатов. Наряду с теми, кто высказал поддержку задержанным фанатам «Спартака», нашлись и публичные деятели, которые резко осудили поведение самих болельщиков. В их числе оказался и Запашный. Позже он прокомментировал информацию о том, что болельщики «Спартака» обратились в Следственный комитет с просьбой проверить его заявление о фанатах (которых он бы «покрошил» и «попереломал им части тела»).