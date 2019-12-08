Привязанный к дереву пищевой пленкой пьяный москвич попал на видео
- 08 декабря 2019, 19:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В парке Головинские пруды пьяного москвича привязали к дереву пищевой пленкой.
Как рассказали «360» в пресс-службе МВД, ссора произошла во время распития спиртных напитков.
Когда один из участников пирушки начал вести себя неадекватно, родственники привязали его к дереву с помощью пищевой пленки и вызвали полицию.
«Все участники были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства», — уточнили телеканалу в пресс-службе.
Видео, запечатлевшее привязанного к дереву мужчину, было опубликовано в Сети.
«Какие странные вещи! Человека примотали пищевой пленкой к дереву. Такие вот чудеса, короче», — недоумевает автор ролика.
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