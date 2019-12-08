На выставке голым женщинам на картинах заклеили бумагой интимные части тела

Организаторы выставки в Екатеринбурге заклеили листками бумаги картины с изображением обнаженных женских тел.

Этот инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

«Где еще в этом мире такое увидишь?» — написал в Facebook Вячеслав Земляников, сопроводив свой комментарий фотографиями картин с заклеенными бумажками фрагментами женских тел.

Для одной из картин, судя по всему, бумаги не хватило, поэтому голую женщину прикрыли тканью.



Фото: страница Вячеслава Земляникова в Facebook

Директор «АРТ-Екатеринбурга» Андрей Сенников пояснил URA.RU, что обнаженные тела прикрыли лишь временно на двух картинах по просьбе родителей. «Никаких конфликтов не было. Потом убрали стикеры», — сказал он.



