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На выставке голым женщинам на картинах заклеили бумагой интимные части тела

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© Facebook

© Facebook

Организаторы выставки в Екатеринбурге заклеили листками бумаги картины с изображением обнаженных женских тел.

Этот инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

«Где еще в этом мире такое увидишь?» — написал в Facebook Вячеслав Земляников, сопроводив свой комментарий фотографиями картин с заклеенными бумажками фрагментами женских тел.

Для одной из картин, судя по всему, бумаги не хватило, поэтому голую женщину прикрыли тканью.

Фото: страница Вячеслава Земляникова в Facebook

Фото: страница Вячеслава Земляникова в Facebook

Директор «АРТ-Екатеринбурга» Андрей Сенников пояснил URA.RU, что обнаженные тела прикрыли лишь временно на двух картинах по просьбе родителей. «Никаких конфликтов не было. Потом убрали стикеры», — сказал он.


Фото: страница Вячеслава Земляникова в Facebook

Фото: страница Вячеслава Земляникова в Facebook

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Комментарии (2)

  • Small default
    Алексей Полянскийвчера, 18:24

    У кого-то из всенародно избранных, но народом не избранных, антинародных депутатов, паразитирующих в думе висячая грудь и, чтобы не смущать мужа внесли такой паразитирующий закон, Эти паразиты, вместо того, чтобы принимать законы, направленные на улучшение жизни граждан России, за наши деньги, принимают идиотские или антинародные законы. Для чего нужны 450 паразитов, паразитирующих в думе. А сколько паразитов в думах всех регионов?

  • Small 9e33d4ce55
    Ya_mimitingвчера, 19:32

    Пора пустить в дело дихлофос. Против паразитов.

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