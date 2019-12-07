Россиянка победила на конкурсе красоты «Миссис Земной шар»

Победительницей всемирного конкурса красоты среди замужних женщин Mrs Global — 2020 («Миссис Земной шар»), проходившего в китайском городе Шэнчьжэнь, стала уроженка Кемерово Ксения Кривко.

«Ксения стала Миссис Земной шар! Только что надели корону!» — сообщила РИА Новости ее PR- менеджер Наталья Токмогашева.

Она также рассказала, что первой вице-миссис стала Джованна Андраде из Эквадора, а второй вице-миссис — крымчанка Анастасия Божкова.

Как уточняет агентство, ранее Кривко одержала победу на всероссийском конкурсе красоты среди замужних женщин «Миссис Россия-2019».

В мае победительницей конкурса красоты «Миссис Хрустальная корона России — 2019» стала жительница Йошкар-Олы Ольга Попова.