Лестница обрушилась в жилом доме в Москве, пострадал мужчина
- 07 декабря 2019, 19:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На Большой Серпуховской улице в Москве обрушился лестничный пролет.
Лестница упала в подвал.
По предварительным данным, в доме шли ремонтные работы, сообщает РЕН ТВ.
Как стало известно телеканалу, одного из рабочих придавило обломком.
Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что обрушение лестничного марша произошло в частично выселенном пятиэтажном жилом доме.
Как сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах, мужчина поднимал шкаф по лестнице и провалился в подвал своего дома.
По словам источника, лестница давно нуждалась в ремонте. В настоящее время в доме идет капитальный ремонт. Трещины по лестничному пролету появились после ремонта в затопленном водой подвале.
После обрушения жителей дома попросили оставаться дома и не выходить на лестницу.
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