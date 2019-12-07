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Лестница обрушилась в жилом доме в Москве, пострадал мужчина

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

На Большой Серпуховской улице в Москве обрушился лестничный пролет.

Лестница упала в подвал.

По предварительным данным, в доме шли ремонтные работы, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, одного из рабочих придавило обломком.

Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что обрушение лестничного марша произошло в частично выселенном пятиэтажном жилом доме.

Как сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах, мужчина поднимал шкаф по лестнице и провалился в подвал своего дома.

По словам источника, лестница давно нуждалась в ремонте. В настоящее время в доме идет капитальный ремонт. Трещины по лестничному пролету появились после ремонта в затопленном водой подвале.

После обрушения жителей дома попросили оставаться дома и не выходить на лестницу.

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