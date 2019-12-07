«Убийца детей»: неожиданное признание адвоката Егора Жукова возмутило Сеть

Адвокат приговоренного к условному сроку за экстремизм студента ВШЭ Егора Жукова Илья Новиков заявил, что намерен пожертвовать символический гонорар, полученный от своего подзащитного, и еще почти сто тысяч рублей в пользу вооруженных сил Украины.

«Слова Жукова про любовь и ответственность очень искренние, и мне они тоже симпатичны. Но в отличие от Егора, сам я как раз верю в эффективность насилия. И знаю, что для того, чтобы одни могли мирно протестовать 198 способами Джина Шарпа, и не оказываться после каждого протеста в каталажке с переломанными ребрами, где-то недалеко от них хорошо бы быть некоторому числу других, кто готов стрелять и сам лезть под выстрелы», — подчеркнул юрист.



В Сети изречения Новикова вызвали волну возмущения. Интернет-пользователи обвинили адвоката в том, что он, по сути, поддерживает убийства мирных людей.

В пятницу, 6 декабря, в Москве вынесли приговоры четырем участникам летних несанкционированных митингов. Павел Новиков, ударивший во время акции полицейского пластиковой бутылкой, получил штраф в размере 120 тысяч рублей. Студент ВШЭ Егор Жуков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Его признали виновным в размещении экстремистских роликов на YouTube. Никита Чирцов, толкнувший на митинге сотрудника Росгвардии, получил год колонии общего режима. А Владимиру Емельнову, который потянул росгвардейца за форму, дали два года условно.