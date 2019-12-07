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Депутат Мосгордумы отказался от служебного авто в пользу больных детей

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© Facebook.com

© Facebook.com

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин решил отказаться от положенной ему служебной машины Audi A6.

Он объяснил свой поступок на своей странице в Facebook.

«Всегда считал, что служебными автомобилями должны пользоваться только лица, имеющие доступ к ядерной кнопке», — написал он.

По его мнению, остальные чиновники и депутаты должны передвигаться на автобусах, метро или личном авто.

Кроме того, Ступин обратился к руководителю аппарата МГД с просьбой согласовать использование закрепленного за ним служебного автомобиля для перевозки больных детей из нескольких районов Москвы в Морозовскую детскую клиническую больницу.

Как рассказал депутат в беседе с газетой «Новые Известия», ему обещали дать ответ через 30 дней.

На вопрос, собирается ли он ходить пешком по депутатским делам, Ступин ответил, что у него есть собственная «Лада-Гранта», и когда надо, он на ней ездит, но предпочитает пользоваться общественным транспортом, поскольку так быстрее.

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