Загоревшаяся на трассе М-11 фура попала на видео

В Тверской области на трассе М-11 загорелась фура.

По свидетельству очевидца-дальнобойщика, коллеги водителя грузового автомобиля предупреждали по радиосвязи, что из его машины валит дым.

В итоге огонь охватил кабину грузовика. Сумел ли водитель вовремя ее покинуть, неизвестно.

Камера видеорегистратора запечатлела объятую пламенем фуру, стоящую на обочине. Видеозапись опубликовал ФАН.