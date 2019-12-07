Загоревшаяся на трассе М-11 фура попала на видео
- 07 декабря 2019, 17:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Тверской области на трассе М-11 загорелась фура.
По свидетельству очевидца-дальнобойщика, коллеги водителя грузового автомобиля предупреждали по радиосвязи, что из его машины валит дым.
В итоге огонь охватил кабину грузовика. Сумел ли водитель вовремя ее покинуть, неизвестно.
Камера видеорегистратора запечатлела объятую пламенем фуру, стоящую на обочине. Видеозапись опубликовал ФАН.
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