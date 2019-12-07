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Олимпийский чемпион не разделил мнение депутата о пользе работы после 65

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© TASS:Archive

© TASS:Archive

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Сергей Фокичев подверг сомнению слова олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Светланы Журовой, которая назвала повышение пенсионного возраста стимулом быть здоровее.

По словам 56-летнего Фокичева, работа после определенного возраста может быть чревата для здоровья.

«Продуктивный возраст человека — до 60 лет. Во всяком случае, у мужчин», — поделился с URA.RU своим мнением прославленный спортсмен.

Фокичев добавил, что в таком возрасте люди уже заслуживают выйти на пенсию. Он выразил свое убеждение в том, что повышение пенсионного возраста никаким образом не связано со стимулом быть здоровее. «Когда ты работаешь на полную катушку, организм изнашивается — как и любой механизм», — сказал изданию герой зимней Олимпиады-1984 в Сараево.

Кроме того, он назвал заявление Светланы Журовой странным еще и потому, что знаменитая конькобежка хорошо знает, как профессиональный спорт отнимает здоровье. Он подчеркнул, это может относиться к любой профессии.

Ранее в интервью изданию «Спорт день за днем», Журова заявила, что ее 65-летние знакомые умоляют о повышении пенсионного возраста, так как готовы работать до тех пор, пока способны приносить пользу обществу.

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Комментарии (1)

  • Small 5345b295cf
    Oleg Teriaevсегодня, 16:55

    Депутатом штаны протирать можно и в 65-70 лет, а вот на стройке работать в этом возрасте уже очень тяжело. Профессиональные болезни начинают проявлять себя уже после 45-50 лет, так что депутат"уважаемый" не прав.

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