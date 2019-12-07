Егору Жукову предложили влиться в ряды добровольцев

Представитель Нижегородской службы добровольцев Андрей Жильцов пригласил студента ВШЭ Егора Жукова, осужденного на три года условно за призывы к экстремизму, присоединиться к волонтерскому движению.

По словам господина Жильцова, всероссийское движение волонтеров — это настоящий оплот любви и ответственности.

Егор сказал, что в стране нет любви и ответственности. Это не так. Она есть. Я сегодня прилетел с форума из Сочи, там было много историй про любовь и ответственность. Вот Володя Смирнов из Ивановской области ходит почти круглый год к больным детям, поздравляет их с праздником и исполняет желания. В общем, в среде волонтеров любви и ответственности много. Добро пожаловать в добровольчество! Давайте реально помогать! — написал Андрей Жильцов на своей странице в Facebook.

Ранее с похожим предложением к Жукову обратилась волонтер Ася Сагателян:

«Егор, присоединяйся к волонтерскому движению и давай реально помогать. Я, например, помогаю женщинам с онкологическим диагнозом и работаю со школьниками и студентами по профилактике зависимого поведения».

Напомним, что в Сочи недавно прошел Международный форум добровольцев. Мероприятие стала кульминацией празднования в России Международного и Национального дня волонтера.

Политтехнолог Алена Август, которая принимала участие в форуме, отметила в интервью «Ридусу», что «волонтерские активности помогают понять, что в мире есть добро, и добра этого много».

Хотелось бы, чтобы наши волонтеры не стеснялись говорить о своих добрых делах, а заявляли о них во всеуслышание: обо всем том нужно рассказывать, чтобы дать импульс другим — и победить засилье негатива, — заявила Август.

В пятницу, 6 декабря, в Москве вынесли приговоры четырем участникам летних несанкционированных митингов. Павел Новиков, ударивший во время акции полицейского пластиковой бутылкой, получил штраф в размере 120 тысяч рублей. Студент ВШЭ Егор Жуков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Его признали виновным в размещении экстремистских роликов на YouTube. Никита Чирцов, толкнувший на митинге сотрудника Росгвардии, получил год колонии общего режима. А Владимиру Емельнову, который потянул росгвардейца за форму, дали два года условно.