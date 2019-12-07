Фейки недели: Трамп отправит 14 тысяч солдат в особняк Волочковой

https://www.ridus.ru/news/3145...«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Трамп хочет отправить 14 тысяч американских солдат в Саудовскую Аравию

В четверг, 5 декабря, газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность направить в Саудовскую Аравию 14 тысяч американских солдат, десятки боевых кораблей и другой военной техники. По словам неких анонимных источников издания в Белом доме, переброска дополнительных сил на Ближний Восток необходима для сдерживания Ирана, который может попытаться как-то отреагировать на усиление санкций со стороны США.

Первой на публикацию The Wall Street Journal отреагировала представитель Пентагона Алисса Фара. Она назвала информацию недостоверной, отметив, что ни о каком наращивании вооруженных сил на Ближнем Востоке не может быть речи.

А следом об этой истории написал в своем Twitter-аккаунте президент Дональд Трамп: «Информация, что мы направляем в Саудовскую. Аравию войска, является фейком».

Взыскание с «Газпрома» более 2 миллиардов долларов

Еще один фейк уходящей недели — взыскание украинской компанией «Нафтогаз» с «Газпрома» более двух миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.



«Да, мы взыскали эти деньги. Мы их отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.



Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Однако в реальности все обстоит немного иначе. По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова «никаких денег со счетов „Газпрома“ на счета „Нафтогаза“ пока не поступало». Да и речь здесь идет не о взыскании, как выражается Коболев, а об обычном взаимозачете по решениям Стокгольмского арбитража по двум делам.

Первое дело касалось поставок российского газа на Украину. Здесь «Нафтогаз» обязали выплатить «Газпрому» 2,019 миллиардов долларов. Во втором деле рассматривался вопрос транзита газа в Европу. Арбитраж вынес решение, согласно которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 4,673 миллиарда долларов. Таким образом, по итогам зачета встречных требований «Газпром» выплатит украинской стороне 2,56 миллиарда, передает газета «Известия».

Напомним, Киев требует от российской корпорации снизить цены на газ и согласиться с повышением расценок за его транзит в Европу, угрожая судебными исками и штрафами на общую сумму в 22 миллиарда долларов, однако пока украинская сторона выиграла только спор о транзите газа.

Волочкова продает особняк

Между тем на сайтах недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка балерины Анастасии Волочковой. Как указано в объявлении, за свое жилье Волочкова рассчитывает получить баснословную сумму — два с половиной миллиарда рублей.

Сама же Волочкова уверяет: о продаже дома она даже не думала, а объявление — дело рук каких-то мошенников.

Теперь Анастасия намерена призвать агентов недвижимости, опубликовавших объявление о продаже ее особняка, к ответу. «Эти мошенники пытаются нажиться на моем имени», — сказала известная танцовщица.