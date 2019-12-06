Эксперт: Навальный оказал Егору Жукову «медвежью услугу»

Призывы главы ФБК Алексея Навального выходить на пикеты в поддержку четырех фигурантов так называемого «московского дела» оказались абсолютно бессмысленными. Активность оппозиционера никак не могла повлиять на вынесение приговоров Егору Жукову и прочим участникам летних несанкционированных акций. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«Судьи, принимая решения, исходили не из политических соображений, а из положений уголовного кодекса. И мягкость приговоров, на мой взгляд, соответствует российской традиции. За аналогичные проступки в Европе и США люди наказываются гораздо жестче. Возьмите Каталонию. Там люди просто захотели провести референдум, никто из них на полицию не нападал. Схлопотали по девять лет. В этом смысле у нас никогда ничего подобного не было. В основном ограничивались либо условными сроками, либо маленькими, незначительными», — пояснил эксперт.



Навальный, возможно, вообще оказал подсудимым «медвежью услугу», добавил Олег Матвейчев.

Наши судьи не любят, когда на них давят. Вполне вероятно, если бы не призывы Алексея Навального, то все эти ребята получили бы куда более мягкие приговоры. В лучшем случае Навальный просто не навредил, а в худшем — лишь усугубил ситуацию, — заключил профессор Высшей школы экономики.

В пятницу, 6 декабря, в Москве вынесли приговоры четырем участникам летних несанкционированных митингов. Павел Новиков, ударивший во время акции полицейского пластиковой бутылкой, получил штраф в размере 120 тысяч рублей. Студент ВШЭ Егор Жуков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Его признали виновным в размещении экстремистских роликов на YouTube. Никита Чирцов, толкнувший на митинге сотрудника Росгвардии, получил год колонии общего режима. А Владимиру Емельнову, который потянул росгвардейца за форму, дали два года условно.

Ранее в подписных листах у независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации. Такое решение Мосизбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

Во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка было задержано около 600 человек.

До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.

За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.