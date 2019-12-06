Глава СПЧ прокомментировал приговоры участникам несанкционированных акций

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал вынесенные сегодня участникам несанкционированных митингов приговоры «соразмерными поступкам фигурантов судебных процессов».

Поступки некоторых демонстрантов были не просто агрессивны, это были полноценные нападения на сотрудников полиции. Это недопустимо и серьезно карается, очевидно, в любом государстве мира. Но агрессивное или неадекватное поведение некоторых демонстрантов не всегда выливалось в то, что можно назвать именно насилием в отношении сотрудников органов правопорядка. Я рад, что суды учитывают все обстоятельства и выносят адекватные деяниям конкретных фигурантов вердикты, — пояснил Фадеев.

Ранее глава СПЧ не раз заявлял, что некоторые задержанные за массовые беспорядки являются молодыми людьми, которым нужно заниматься учебой, и здесь суды должны руководствоваться гуманными соображениями.

В пятницу, 6 декабря, в Москве вынесли приговоры четырем участникам летних несанкционированных митингов. Павел Новиков, ударивший во время акции полицейского пластиковой бутылкой, получил штраф в размере 120 тысяч рублей. Студент ВШЭ Егор Жуков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Его признали виновным в размещении экстремистских роликов на YouTube. Никита Чирцов, толкнувший на митинге сотрудника Росгвардии, получил год колонии общего режима. А Владимиру Емельнову, который потянул росгвардейца за форму, дали два года условно.

Ранее в подписных листах у независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации. Такое решение Мосизбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

Во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка было задержано около 600 человек.

До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.

За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.