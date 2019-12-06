Погибший 105 лет назад немецкий крейсер «Шарнхорст» нашли на дне Атлантики

Погибший в бою у Фолклендских островов 8 декабря 1914 года немецкий броненосный крейсер «Шарнхорст» обнаружен на дне Атлантического океана. Найдена братская могила 860 человек, включая командующего эскадрой — вице-адмирала Максимилиана фон Шпее.

«Шарнхорст» являлся флагманским кораблем Восточно-Азиатской крейсерской эскадры Германии. 1 ноября 1914 года в сражении у чилийского порта Коронель он потопил артиллерийским залпом британский крейсер «Гуд Хоуп». Бой выиграли немцы, не потеряв ни одного матроса. Это было первое морское поражение Британии в Первой мировой войне. И оно стало сокрушительным — королевский флот потерял два из четырех кораблей. Погибли более 1600 человек.

Но ответ не заставил себя долго ждать. Во время нападения на военно-морскую базу Порт-Стэнли на Фолклендах группа, которую возглавлял «Шарнхорст», наткнулась на сильную эскадру Великобритании. Командующий немецкими силами фон Шпее принял решение отойти, но противник не дал этого сделать. Завязался бой.

Во время сражения были потоплены практически все немецкие суда. «Шарнхорст» ушел на дно, ведя огонь по врагу. Поскольку бой продолжался, английские корабли не стали подбирать команду противника. В холодной воде, температура которой не превышала семи градусов, погибли все 860 моряков, включая командующего эскадрой. Всего Германия в тот день потеряла 2200 моряков, включая двух сыновей адмирала Шпее.

«Мы часто гоняемся за призраками на морском дне, но когда «Шарнхорст «впервые появился в потоке данных, не было никаких сомнений, что это — один из кораблей немецкого флота. Он вышел из мрака внезапно, ощетинившись огромными пушками во все стороны», — сказал британский морской археолог Менсон Баунд. По его словам, открытие такого значения — «незабываемый момент в жизни».



Поиски «Шарнхорста» продолжались около пяти лет. Их организовали к столетию битвы у Фолклендских островов. Однако долгое время успехов не было. Поисковые группы возобновили свою работу в этом году, используя подлодку Seabed Constructor и четыре автономных подводных аппарата. Немецкий крейсер нашли на третий день на глубине 1610 метров. Исследователи не потревожили останки судна. Объект официально охраняется в соответствии с местным законом.

По словам главы семьи фон Шпее, обнаружение места гибели «Шарнхорста» оставило «и сладкие, и горькие чувства».

«Мы утешаемся, зная, что последнее пристанище стольких людей найдено и может быть сохранено. Но также оно напоминает об огромной утрате. Как семья мы потеряли отца и двух его сыновей в один день. Как и тысячи других семей, которые понесли немыслимые потери во время Первой мировой войны, мы помним их и должны гарантировать, что их жертва не была напрасной», — цитирует сайт «Би-би-си» слова Вильгельма фон Шпее.

Вице-адмира фон Шпее в Германии был провозглашен героем за то, что он не сдался в бою. В 1934 году в его честь был назван новый линкор. Однако и его постигла печальная участь — 26 декабря 1943 года его тоже потопили англичане.

В октябре на дне Тихого океана были найдены два погибших во время Второй мировой войны японских авианосца.