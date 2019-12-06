Микроволновая печь может предотвратить деменцию и умственную отсталость
- 06 декабря 2019, 01:15
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Твердые отходы, остающиеся после очистки сточных вод, являются ценным ресурсом для человечества. Однако использовать их мешают токсичные тяжелые металлы, которые трудно удалить. Чтобы решить проблему, достаточно поместить сырье в микроволновую печь. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Флорида.
Новый метод удаляет в три раза больше свинца из твердых отходов по сравнению с обычными способами. Он может снизить общую стоимость обработки более чем на 60%, что дает инженерное решение, помогающее производить удобрения и открывающее большему количеству людей доступ к чистой воде и почве, утверждают авторы публикации в издании Journal of Cleaner Production.
По мере увеличения численности населения планеты и миграции сельских жителей в города очистные сооружения по всему миру производят все больше биологических веществ. Эти побочные продукты часто утилизируются на свалках или отправляются на мусоросжигательные заводы. У этих решений есть недостатки — высокая стоимость и вторичное загрязнение в результате процесса обработки.
Есть еще один вариант — компостировать твердые отходы, используя их в качестве ингредиента для удобрений и давая им вторую жизнь в сельском хозяйстве. Перед утилизацией сырье необходимо сделать безопасным. Одним из препятствий является присутствие тяжелых металлов, названных так по причине высокого атомного веса. Поскольку эти потенциальные токсины могут вымываться в окружающую среду из биологических веществ, очень важно их извлечь. Однако этот процесс обычно дорог.
Профессор Университета штата Флорида Ганг Чен и его коллеги использовали свои знания в области энергетики, чтобы найти более эффективный путь. Исследование началось с теории. Сначала было рассчитано количество энергии, которое необходимо для разрыва связей между тяжелыми металлами и остальной частью биологического твердого вещества, но сохранения при этом свойств последнего.
Микроволновое излучение оказалось подходящим. После обработки в микроволновой печи ученые смогли удалить тяжелые металлы из отходов с меньшей дозировкой обрабатывающих химикатов, чем требует традиционная экстракция. По словам Чена, эта методика может использоваться в промышленных масштабах на предприятиях, обслуживающих города или регионы. Она даст более дешевый способ обезопасить твердые отходы очистки сточных вод.
Если не проводить очистки, то тяжелые металлы попадут в почву, и будут поглощаться растениями, которые становятся частью пищевой цепи животных или людей. По мере накопления в организме они могут вызвать умственную отсталость у детей, деменцию у взрослых, расстройства центральной нервной системы и повреждение органов.
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