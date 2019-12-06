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Микроволновая печь может предотвратить деменцию и умственную отсталость

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© Википедия

© Википедия

Твердые отходы, остающиеся после очистки сточных вод, являются ценным ресурсом для человечества. Однако использовать их мешают токсичные тяжелые металлы, которые трудно удалить. Чтобы решить проблему, достаточно поместить сырье в микроволновую печь. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Флорида.

Новый метод удаляет в три раза больше свинца из твердых отходов по сравнению с обычными способами. Он может снизить общую стоимость обработки более чем на 60%, что дает инженерное решение, помогающее производить удобрения и открывающее большему количеству людей доступ к чистой воде и почве, утверждают авторы публикации в издании Journal of Cleaner Production.

По мере увеличения численности населения планеты и миграции сельских жителей в города очистные сооружения по всему миру производят все больше биологических веществ. Эти побочные продукты часто утилизируются на свалках или отправляются на мусоросжигательные заводы. У этих решений есть недостатки — высокая стоимость и вторичное загрязнение в результате процесса обработки.

Есть еще один вариант — компостировать твердые отходы, используя их в качестве ингредиента для удобрений и давая им вторую жизнь в сельском хозяйстве. Перед утилизацией сырье необходимо сделать безопасным. Одним из препятствий является присутствие тяжелых металлов, названных так по причине высокого атомного веса. Поскольку эти потенциальные токсины могут вымываться в окружающую среду из биологических веществ, очень важно их извлечь. Однако этот процесс обычно дорог.

Профессор Университета штата Флорида Ганг Чен и его коллеги использовали свои знания в области энергетики, чтобы найти более эффективный путь. Исследование началось с теории. Сначала было рассчитано количество энергии, которое необходимо для разрыва связей между тяжелыми металлами и остальной частью биологического твердого вещества, но сохранения при этом свойств последнего.

Микроволновое излучение оказалось подходящим. После обработки в микроволновой печи ученые смогли удалить тяжелые металлы из отходов с меньшей дозировкой обрабатывающих химикатов, чем требует традиционная экстракция. По словам Чена, эта методика может использоваться в промышленных масштабах на предприятиях, обслуживающих города или регионы. Она даст более дешевый способ обезопасить твердые отходы очистки сточных вод.

Если не проводить очистки, то тяжелые металлы попадут в почву, и будут поглощаться растениями, которые становятся частью пищевой цепи животных или людей. По мере накопления в организме они могут вызвать умственную отсталость у детей, деменцию у взрослых, расстройства центральной нервной системы и повреждение органов.

Другая команда ученых выяснила, что простые фонари на рыболовных сетях могут спасти тысячи морских черепах и дельфинов.

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Комментарии (1)

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    serek 228сегодня, 01:42

    И почему сразу нельзя было додуматься до елементарного излучения. Удивительно!

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