Растущему и толстеющему человечеству может скоро не хватить пищи

Сложно недооценить важность расчета количества пищи, необходимой для населения мира в будущем. Сейчас ученые рассматривают этот вопрос в основном с трех точек зрения: сколько еды люди смогут позволить себе по финансовым соображениям, сколько полезно для здоровья и что можно производить на постоянной основе. Исследователи из Геттингенского университета проанализировали новый аспект проблемы: как может измениться фактическое количество пищи, которое люди хотели бы съесть. Повышение индекса массы тела (ИМТ), который указывает на отношение веса к росту, и увеличение самого роста человека приводят к заметному увеличению глобальных потребностей в калориях. Грубо говоря, аппетит человечества растет.

Средний рост и вес тела жителей большинства стран мира, как сказано в статье журнала PLOS ONE, постоянно увеличиваются. Чтобы поддерживать жизнедеятельность растущих организмов, нужно съедать все больше. Немецкие ученые разработали методику, позволяющую оценить динамику потребления калорий в нынешнем столетии. В качестве ориентиров они взяли данные прошлых работ, проведенных в Нидерландах и Мексике. «События в этих странах очень ярко выражены. И они представляют собой реалистичный сценарий», сказал сотрудник факультета бизнеса и экономики Геттингенского университета Лутц Депенбуш.

При условии сохранения средних ИМТ и роста населения на нынешнем уровне, глобальные потребности в калориях увеличились бы более чем на 60% к 2100 году из-за роста населения. Однако при увеличении ИМТ (как это наблюдается в Мексике) и роста (что происходит в Нидерландах) будет наблюдаться дополнительный рост потребностей — примерно на 18%. Это означает, что совокупные мировые потребности в калориях вырастут за тот же период почти на 80%.

Если глобальное производство продуктов питания не сможет удовлетворить возросшие потребности, исследователи опасаются, что проблема не будет сопровождаться соответствующим снижением ИМТ. В то время как богатые люди смогут сохранить свои привычки, бедные серьезно пострадают от повышения цен на продукты из-за возросшего спроса.

«Это привело бы к увеличению потребления дешевой пищи, часто богатой калориями, но бедной питательными веществами. В результате масса тела среди бедных будет продолжать расти вместе с недоеданием и ухудшением состояния здоровья», — считают авторы исследования.

Недавно американские ученые открыто призвали ограничить рождаемость в бедных странах.