Меркель не встала при исполнении гимна Казахстана на встрече с Токаевым
- 05 декабря 2019, 22:14
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Представитель кабинета министров ФРГ прокомментировал появившуюся в Сети видеозапись встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На ней видно, что председатель немецкого правительства осталась сидеть на стуле и не встала при исполнении казахского гимна.
«Это не фейк, канцлер слушала гимн сидя», — цитирует РИА Новости заявление представителя правительства Германии.
Летом у Меркель произошли несколько приступов сильной дрожи во время официальных церемоний. При этом никакой негативной информации о здоровье немецкого лидера нет. Заявляется, что канцлер чувствует себя нормально.
Тем не менее Меркель не встала во время исполнения национальных гимнов во время визита в Индию в ноябре, в Китай в сентябре и в ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств. Такого в истории Германии еще не было.
Интересно, что по мнению ряда украинских СМИ, Меркель не встала во время исполнения гимна Казахстана, поскольку «ответила Токаеву за Крым».
Войти через социальные сети: