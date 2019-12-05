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Меркель не встала при исполнении гимна Казахстана на встрече с Токаевым

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© YouTube

© YouTube

Представитель кабинета министров ФРГ прокомментировал появившуюся в Сети видеозапись встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На ней видно, что председатель немецкого правительства осталась сидеть на стуле и не встала при исполнении казахского гимна.

«Это не фейк, канцлер слушала гимн сидя», — цитирует РИА Новости заявление представителя правительства Германии.

Летом у Меркель произошли несколько приступов сильной дрожи во время официальных церемоний. При этом никакой негативной информации о здоровье немецкого лидера нет. Заявляется, что канцлер чувствует себя нормально.

Тем не менее Меркель не встала во время исполнения национальных гимнов во время визита в Индию в ноябре, в Китай в сентябре и в ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств. Такого в истории Германии еще не было.

Интересно, что по мнению ряда украинских СМИ, Меркель не встала во время исполнения гимна Казахстана, поскольку «ответила Токаеву за Крым».

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