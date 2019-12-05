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В Кремле заявили о «сдержанном оптимизме» по отношению к Украине

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© Twitter

© Twitter

Российская сторона не исключает принятия «некоего документа», касающегося отношений с Украиной, в рамках встречи «нормандской четверки» в Париже. При этом присутствует «сдержанный оптимизм» в отношении «прорыва», но никакого соглашения между Москвой и Киевом не будет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь».

«Смотрите, если вы говорите „прорыв в российско-украинских отношениях“, то да, есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм», — цитирует «Интерфакс» слова Пескова.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что президенты двух стран «уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение».

«Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны. Что это будет — мы знаем весь набор проблем, — но каким образом это совместное понимание будет найдено во время встречи, сейчас говорить преждевременно», — считает Песков.

При этом ожидать соглашения не стоит, но следует отметить и позитивный факт: «была проделана домашняя работа, и некий документ — пока рано говорить, как он будет назван, — но некий документ, возможно, будет принят по итогам встречи».

«Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения — это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем», — цитирует слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что это будет «необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание».

Встреча в «нормандском формате» с участием Германии, России, Украины и Франции должна пройти 9 декабря в Париже.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что формат встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского станет известен ближе к дате саммита «нормандской четверки».

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